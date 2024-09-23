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В России резко вырос дефицит водителей-дальнобойщиков

«Ъ»: дефицит водителей-дальнобойщиков в РФ вырос на 50% в 2024 году

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Shutterstock

Дефицит водителей-дальнобойщиков в России по итогам января-августа 2024 года продолжил увеличиваться. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 50%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные hh.ru.

Спрос на водителей в январе-августе вырос на 58%, а число претендентов на эту работу увеличилось всего на 6%. Число вакансий водителей-дальнобойщиков превысило количество резюме соискателей в 2,3 раза, а уровень предлагаемых зарплат вырос в 1,5 раза. Медианная зарплата водителей грузовиков оказалась выше всех профессий логистической отрасли и составила 124 тыс. рублей.

Дефицит водителей усугубился в том числе из-за расширения парков автомобилей, а также замедления темпов роста предложения груза, уточняет «Ъ».

Ранее стало известно о резком росте частного ввоза автомобилей европейских, корейских и японских марок в Россию через Дальний Восток.

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