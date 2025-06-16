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Во Владивостоке золотая Toyota Crown разбилась в тройном ДТП и попала на видео

Mash: золотая Toyota Crown разбилась в тройном ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке золотая Toyota Crown попала в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Иномарка мощностью почти в 500 лошадей попала в серьезную аварию между улицами Фадеева и Спортивной. На месте сотрудники», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия» опубликовал видео с последствиями ДТП. На кадрах видно, что у автомобилей повреждены капоты и бамперы. Кроме того, у транспортных средств смяты кузова.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель иномарки Toyota Prius, который решил развернуться и «вылетел» на встречную полосу движения.

До этого сообщалось, что во Владивостоке водитель-мигрант сбил двух человек на пешеходном переходе. Инцидент произошел на улице Калинина. По предварительной информации, мигрант на Toyota Aqua сбил двух человек на пешеходном переходе. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали женщину с травмами.

Ранее владивостокец пнул пенсионера на проезжей части, и это попало на видео.

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