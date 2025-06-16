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Появились фото седана Roewe, созданного экс-главой отдела дизайна Rolls-Royce

Roewe опубликовала фото седана M7 DMH, созданного бывшим дизайнером Rolls-Royce
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SAIC

Китайский бренд Roewe, входящий в концерн SAIC Motor, распространил фото седана Roewe M7 DMH, созданного бывшим главой отдела дизайна Rolls-Royce Йозефом Кабаном. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Седан M7 имеет габариты 4940 х 1890 х 1510 мм и колесную базу 2820 мм. Его силовая установка — гибридная система SAIC DMH пятого поколения. В её состав входит 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 112 л.с. и электромотор на 186 л.с. Максимальная скорость автомобиля достигает 185 км/ч. Пробег на электротяге — 150 км.

Премьера автомобиля запланирована на вторую половину 2025 года.

До этого автобренд Changan опубликовал фото лифтбек Uni-V нового поколения. В Китае новый Uni-V представили как третье поколение.

Длина машины составляет 4740 мм, а колесная база — 2750 мм. У машины полностью убрали решётку радиатора, заменив ее сплошной панелью, как у электромобилей. На задней части автомобиля появился подсвеченный логотип бренда Changan и более агрессивный бампер.

Начальная версия лифтбека Uni-V нового поколения будет оснащена 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 192 л.с. Также автомобиль получит 2.0-литровый мотор с отдачей 245 л.с.

Ранее появились новые подробности о кроссовере Xiaomi Yu7.

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