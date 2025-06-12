Новый лифтбек Changan Uni-V показали на фото

Автобренд Changan опубликовал фото лифтбек Uni-V нового поколения. В Китае новый Uni-V представили как третье поколение, сообщает портал «Китайские автомобили».

Длина машины составляет 4740 мм, а колесная база — 2750 мм. У машины полностью убрали решётку радиатора, заменив ее сплошной панелью, как у электромобилей. На задней части автомобиля появился подсвеченный логотип бренда Changan и более агрессивный бампер.

В салоне появились новая приборная панель, карты дверей, обивка и центральный тоннель. Автомобиль оснащен аудиосистемой с восемнадцатью динамиками и атмосферной подсветкой салона на 256 цветов.

Начальная версия лифтбека Uni-V нового поколения будет оснащена 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 192 л.с. Также автомобиль получит 2.0-литровый мотор с отдачей 245 л.с.

О том, когда начнутся продажи нового Changan Uni-V, не сообщается.

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