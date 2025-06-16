В Москве автомобильная авария парализовала движение транспорта

В Москве на Варшавском шоссе ДТП затруднило движение автомобилей

В Москве автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«У BMW отлетело колесо на Варшавском шоссе от удара с Audi. В районе аварии движение затруднено. На месте находятся сотрудники ДПС», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как на обочине горит автомобиль. По данным Telegram-канала «РЕН ТВ.Новости», возгорание произошло в такси после задымления печки.

Также сообщается, что водитель получил ожоги. В Дептрансе посоветовали выбирать пути объезда.

До этого в Москве подростки избили мужчину из-за внешнего вида в общественном транспорте.

«Группа молодых людей устроила потасовку в автобусе, предположительно, из-за внешнего вида одного из пассажиров. За него вступились другие, но дебоширы начали колотить по окнам и дверям, создав хаос», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько подростков держат двери автобуса, а после пытаются их выбить. При этом пассажиры предупреждают, что в настоящее время школьники нарушают закон.

Ранее во Владивостоке золотая Toyota Crown разбилась в тройном ДТП.