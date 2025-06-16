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Появилось видео, на котором толпа подростков атаковала автобус с москвичами

В Москве на видео попали подростки, избившие пассажира из-за внешнего вида

В Москве подростки избили мужчину из-за внешнего вида в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Группа молодых людей устроила потасовку в автобусе, предположительно, из-за внешнего вида одного из пассажиров. За него вступились другие, но дебоширы начали колотить по окнам и дверям, создав хаос», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько подростков держат двери автобуса, а после пытаются их выбить. При этом пассажиры предупреждают, что в настоящее время школьники нарушают закон.

До этого сообщалось, что инцидент произошел в автобусе у МЦД «Щербинка». По факту избиения мужчины была начата проверка. Было решено возбудить уголовное дело по статье за хулиганство (213 УК РФ).

Кроме того, водитель Toyota Land Cruiser наехал на загорающую женщину в Новосибирске. Пострадавшую увезли на скорой, виновника ищут.

Ранее российский комик на Omoda сбил велосипедиста и попал на видео.

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