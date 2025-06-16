В Москве на видео попал мощный пожар на проезжей части

В Москве автомобиль загорелся на проезжей части и попал на видео

В Москве машина загорелась на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Горит автомобиль в Бутово. Подробностей пока нет», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобиль горит на обочине дороги.

До этого сообщалось, что в Москве подростки избили мужчину из-за внешнего вида в общественном транспорте.

«Группа молодых людей устроила потасовку в автобусе, предположительно, из-за внешнего вида одного из пассажиров. За него вступились другие, но дебоширы начали колотить по окнам и дверям, создав хаос», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько подростков держат двери автобуса, а после пытаются их выбить. При этом пассажиры предупреждают, что в настоящее время школьники нарушают закон. Инцидент произошел в автобусе у МЦД «Щербинка». По факту избиения мужчины была начата проверка. Было решено возбудить уголовное дело по статье за хулиганство (213 УК РФ).

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