В Москве подростки избили мужчину за его внешний вид и атаковали автобус

В Москве подростки устроили бойню из-за внешнего вида мужчины и напали на автобус

В Москве подростки избили мужчину на автобусной остановке из-за его внешнего вида. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) в своем Telegram-канале.

«На остановке общественного транспорта у станции МЦД Щербинка группа подростков напала на мужчину из-за его внешнего вида. После того как пострадавший зашел в салон автобуса, подростки попытались повредить двери транспортного средства и проявляли агрессию в отношении пассажиров, заступившихся за него», — говорится в публикации.

По факту избиения мужчины была начата проверка. Было решено возбудить уголовное дело по статье за хулиганство (213 УК РФ).

До этого сообщалось, что во Владивостоке на Днепропетровском переулке мужчина ударил пожилого человека на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина идет по проезжей части, после чего подходит к пенсионеру и пинает его. От удара мужчина падает на землю, а нарушитель уходит.

Ранее водитель автобуса избил ярославца, и это попало на видео.