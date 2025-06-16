На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Пытались оправдаться»: водитель-мигрант на Toyota Aqua сбил владивостокцев

Во Владивостоке водитель-мигрант на Toyota сбил сразу двух пешеходов на зебре
close
Telegram-канал «DPS VL | Владивосток, Приморье, Россия»

Во Владивостоке водитель-мигрант сбил двух человек на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Набежало человек десять иностранных специалистов. Пытались оправдаться, придумать <…> отмазки и скрыть обломки машины», — сообщили очевидцы.

По информации канала, инцидент произошел на улице Калинина. По предварительной информации, мигрант на Toyota Aqua сбил двух человек на пешеходном переходе. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали женщину с травмами.

На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина лежит на проезжей части.

До этого сообщалось, что во Владивостоке на Днепропетровском переулке мужчина ударил пожилого человека на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина идет по проезжей части, после чего подходит к пенсионеру и пинает его. От удара мужчина падает на землю, а нарушитель уходит.

По словам местных жителей, от действий владивостокца пострадали три человека.

Ранее в Подмосковье кульбит синего грузовика попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами