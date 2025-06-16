«Пытались оправдаться»: водитель-мигрант на Toyota Aqua сбил владивостокцев

Во Владивостоке водитель-мигрант на Toyota сбил сразу двух пешеходов на зебре

Во Владивостоке водитель-мигрант сбил двух человек на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Набежало человек десять иностранных специалистов. Пытались оправдаться, придумать <…> отмазки и скрыть обломки машины», — сообщили очевидцы.

По информации канала, инцидент произошел на улице Калинина. По предварительной информации, мигрант на Toyota Aqua сбил двух человек на пешеходном переходе. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали женщину с травмами.

На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина лежит на проезжей части.

До этого сообщалось, что во Владивостоке на Днепропетровском переулке мужчина ударил пожилого человека на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина идет по проезжей части, после чего подходит к пенсионеру и пинает его. От удара мужчина падает на землю, а нарушитель уходит.

По словам местных жителей, от действий владивостокца пострадали три человека.

Ранее в Подмосковье кульбит синего грузовика попал на видео.