Водитель Toyota Land Cruiser наехал на загорающую женщину в Новосибирске

Toyota Land Cruiser переехал женщину, загоравшую на пляже в Новосибирске

В Новосибирске на пляже сбили загоравшую женщину, сообщает Mash Siberia.

«Водитель Toyota Land Cruiser наехал на 47-летнюю женщину, которая загорала на улице Береговой. С места аварии он скрылся», — сообщает канал.

Пострадавшую увезли на скорой, виновника ищут.

До этого в подмосковном Хотьково подросток на питбайке сбил ребенка.

«Мальчик шел по двору с мамой, тогда же женщина услышала звук мотора приближающегося транспорта. Родительница попыталась отдернуть сына, но ей не хватило доли секунды», — говорится в публикации Telegram-канала «Что там, Москва?».

Ранее российский комик на Omoda сбил велосипедиста и попал на видео.