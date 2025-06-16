В России заблокировали объявление о трансфере, которым воспользовались причастные к атаке БПЛА

Сервис объявлений заблокировал публикацию о перевозке на микроавтобусе Toyota Hiace по маршруту Челябинск-Казахстан, которым могли воспользоваться Артем и Екатерина Тимофеевы, подозреваемые в атаке БПЛА на военные объекты в России, сообщает РИА Новости.

«Объявление об услугах частного водителя аналогичного микроавтобуса можно было найти через доску объявлений. Однако в среду, 11 июня, публикация была удалена», — сообщает агентство.

Вечером 1 июня ВСУ совершили атаку на военные аэродромы в пяти регионах России. По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Минобороны сообщили, что все террористические атаки были отражены. Расследованием этих налетов занялась военная прокуратура.

Артем Тимофеев в прошлом году открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько машин, при помощи которых 1 июня были организованы атаки дронов по военным объектам в России. Дроны для атаки вылетали из кузовов фур.

Также стало известно, что Тимофеев родился в Житомире. При этом администрация Усть-Кута утверждает, что он родом из Донецка. Кроме того, мужчина жил в Киеве, а после – переехал в Челябинскую область. Он объявлен в розыск.

Позже выяснилось, что Артем Тимофеев и его жена покинули Челябинск рано утром 28 мая на автомобиле Toyota Hiace частного автоперевозчика Дмитрия К. (имя изменено). Его семья занимается продажей автотехники и перевозками пассажиров. Предлагая, в том числе, трансферы из Челябинска в Казахстан.

Примерно в 9 утра 28 мая супруги Тимофеевы, вероятно, пересекли границу с Казахстаном.

Ранее сообщалось, что организаторы атаки на аэродромы РФ Тимофеевы признаны экстремистами.