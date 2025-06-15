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Huawei выпустит первый в своей истории универсал

Huawei выпустит свой первый универсал Stelato S9
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carnewschina.com

Китайская компания Huawei выпустит первый в своей истории универсал Stelato S9, сообщает carnewschina.com. Модель уже продается у себя на родине, но только в виде седана.

Дизайн автомобиля будет практически таким же, как у седана. Особенностями универсала станут ниспадающая крыша, скрытые дверные ручки и большие многоспицевые колесные диски.

В салоне появится 15,6-дюймовый экран мультимедиа, виртуальная приборная панель, трехспицевый мультируль. Технические характеристики новинки пока не раскрываются. Скорее всего, модели достанутся те же электрические и гибридные установки, что и у седана.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.

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