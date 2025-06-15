В автомобилях Mazda нашли серьезную неисправность

Mazda отзовет 171 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Компания Mazda отзывает 171 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает портал Car and Driver.

Отзывная кампания коснется 52 тыс. седанов и хетчбэков Mazda 3, а также 120 тыс. кроссоверов CX-30. У автомобилей в случае ДТП могут не сработать подушки безопасности.

Если оставить ключ зажигания внутри автомобиля, аккумулятор может оказаться полностью разряженным, что приведет к ошибке датчика системы подушек безопасности SAS и отключению подушек.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

«Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке», — говорится в сообщении пресс-службы ООО «Дунфэн Мотор Рус».

Отмечается, что на транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

Ранее сообщалось, что в пикапах Toyota Tundra обнаружили опасный дефект.