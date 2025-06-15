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Сотрудники ДПС в России стали пользоваться седанами Chery Arrizo 8

Motor: в России ДПС закупила седаны Chery Arrizo 8
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Chery

Российская полиция закупила бизнес-седаны Chery Arrizo 8, сообщает Motor.

«В Донецкой Народной Республике на балансе полиции как минимум четыре бизнес-седана Chery 2023 года выпуска. Судя по панорамной крыше с люком и 18-дюймовым дискам, речь идёт о топ-комплектации Ultra, которая сейчас стоит 3,2 млн рублей», — сообщает портал.

Отмечается, что в Донецкой народной республике не в первый раз берут для нужд ДПС продукцию Chery: в прошлом году автопарк пополнили Omoda S5.

В 2024 году Chery пересмотрела линейку комплектаций седана Arrizo 8 в России.

Если раньше автомобиль был доступен в версиях Comfort, Prestige, Ultimate и Ultimate SE, то теперь он предлагается в комплектациях Active, Comfort и Prime.

В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, задние датчики парковки в сочетании с камерой заднего вида, полный «зимний пакет», двухзонный климат-контроль.

Седан Arrizo 8 предлагается с 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Из моторной линейки исчезла 186-сильная модификация этого двигателя.

Ранее Chery показала фото обновленного Arrizo 8 для России.

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