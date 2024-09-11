Седан Chery Arrizo 8 получит новую дорогую комплектацию в России

Китайский седан Chery Arrizo 8 получит новую топовую комплектацию в России. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Отмечается, что в новой комплектации Ultra будет максимальный набор опций. Пока неизвестно, как именно будет оснащен такой седан, но он окажется самым дорогим. Пока же Arrizo 8 доступен в двух комплектациях: Active за 2,8 млн рублей и Prime за 3 млн рублей (без учета скидок).

Седан Arrizo 8 предлагается с 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Из моторной линейки исчезла 186-сильная модификация этого двигателя.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о недостатках кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же, такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск гибридных пикапов JAC.