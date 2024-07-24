Седан Chery Arrizo 8 получил новые комплектации в России

Китайская компания Chery пересмотрела линейку комплектаций седана Arrizo 8 в России, сообщает пресс-служба бренда.

Если раньше автомобиль был доступен в версиях Comfort, Prestige, Ultimate и Ultimate SE, то теперь он предлагается в комплектациях Active, Comfort и Prime. Кроме того, базовая комплектация седана подорожал на 50 тыс. рублей и теперь стоит от 2,85 млн рублей.

В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, задние датчики парковки в сочетании с камерой заднего вида, полный «зимний пакет», двухзонный климат-контроль.

Седан Arrizo 8 предлагается с 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Из моторной линейки исчезла 186-сильная модификация этого двигателя.

До этого стало известно, что премиальный автобренд Exlantix объявил о расширении линейки моделей, которые будут представлены в России. У дилеров вскоре станет доступен для заказа кроссовер ET.

У Exlantix ET есть целых четыре варианта силовых установок. Первые две – моноприводные с двигателями на 252 или 313 л.с. Третья модификация предлагает полный привод с совокупной мощностью 480 л.с. Четвертая модификация оснащается двигателем с отдачей 561 л.с. Запас хода в зависимости от версии составляет от 550 км до 760 км.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи кроссоверов Belgee X70 за 2,1 млн рублей.