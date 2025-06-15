В Словакии продают раллийный ВАЗ-2105 по цене BMW

В Словакии выставили на продажу раллийный ВАЗ-2105 с 228-сильным мотором

В Словакии выставили на продажу раллийный автомобиль ВАЗ-2105, сообщает Motor со ссылкой на Mobile.de.

«Lada Rally VFTS построена гоночным коллективом TBR Racing. В описании сказано, что речь идёт об оригинальной модели, которая впервые встала на учёт в феврале 1984 года, так что седан принимал участие в соревнованиях разного уровня более 40 лет!», — сообщает портал.

Под капотом автомобиля — двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 228 л.с., а тяга передается на заднюю ось через секвентальную коробку передач. Надписи на стеклах говорят, что владельцем «Жигулей» был Роберт Бутор — венгерский гонщик и конструктор. Машина продается за €50 тыс (4,5 млн рублей по курсу на момент публикации). За эту сумму в Словакии можно купить новый универсал BMW 3 серии.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

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