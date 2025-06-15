Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

На МКАД в Москве частично пекрыли движение из-за крупной аварии с грузовиком

В Москве на МКАД затруднено движение из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 75 км МКАД (съезд на Ленинградское ш.) водитель грузового автомобиля не справился с управлением и наехал на ограждение. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место ДТП прибыли оперативные службы города. Движение в районе аварии затруднено. В ведомстве водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

До этого в подмосковном Хотьково подросток на питбайке сбил ребенка.

«Мальчик шел по двору с мамой, тогда же женщина услышала звук мотора приближающегося транспорта. Родительница попыталась отдернуть сына, но ей не хватило доли секунды», — говорится в публикации Telegram-канала «Что там, Москва?».

Ранее в Москве подростки избили мужчину за его внешний вид и атаковали автобус.