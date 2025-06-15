Пара из Мариуполя, которая протащила собаку по асфальту, оправдалась

В Мариуполе собаке, которую привязали к автомобилю и протащили по асфальту, удалось выжить. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Были установлены водитель и пассажир легкового автомобиля. Ими оказались муж и жена. Выяснилось, что находившаяся на заднем сидении автомобиля собака во время движения выпрыгнула в окно и зацепилась поводком за сиденье. Это заметила супруга водителя. Автомобиль остановился», — говорится в публикации.

Впоследствии животное отвезли в ветеринарную клинику. Жизни собаки ничего не угрожает.

До этого в Мариуполе живодер привязал собаку к автомобилю и протащил ее по трассе.

«Прохожие заметили, как маленькая собачка, чей поводок был зажат дверью авто, буквально стирается об асфальт. Сначала горожане подумали, что хозяева не заметили, как их питомец изо всех сил старается догнать машину. Водители с помощью гудков пытались обратить внимание пары в салоне на собаку, но та игнорировала все сигналы», — говорилось публикации Telegram-канал Readovka.

Ранее в Москве женщина на Kia влетела в подростка на питбайке.