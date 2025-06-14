В Мариуполе живодер стер маленькую собаку об асфальт и попал на видео

На видео попало, как в Мариуполе живодер привязал собаку к авто и стер об асфальт

В Мариуполе живодер привязал собаку к автомобилю и протащил ее по трассе. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Прохожие заметили, как маленькая собачка, чей поводок был зажат дверью авто, буквально стирается об асфальт. Сначала горожане подумали, что хозяева не заметили, как их питомец изо всех сил старается догнать машину. Водители с помощью гудков пытались обратить внимание пары в салоне на собаку, но та игнорировала все сигналы», — говорится в публикации.

Отмечается, что один из очевидцев на светофоре пытался достучаться до водителя, но в ответ его обругали матом. По словам жителей, которые пытались отцепить животное, собака не выжила из-за полученных травм.

До этого в Иркутской области мужчина специально залез на сосну высотой в несколько метров, чтобы сбросить с нее медвежонка.

На размещенных кадрах видно, что животное беспомощно, и живодер без труда держит его в руках и лезет с ним на высоту — по размерам медвежонок был сравним с четырехлетним ребенком. Что произошло с детенышем после падения, не уточняется. При этом лицо правонарушителя попало в кадр — снимавший его подельник не пытался его скрыть. Инцидент произошел в поселке Новая Игирма Нижнеилимского района Иркутской области.

Ранее в США ветеринары надели костюмы медведей ради осиротевшего медвежонка.