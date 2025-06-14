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В Москве женщина на Kia влетела в подростка на питбайке

В Москве произошло жесткое ДТП с женщиной за рулем и подростком на питбайке
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Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

На западе Москвы произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с подростком на питбайке. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«На ул. Родниковая произошло столкновение автомобиля Kia, за рулем которого находилась 34-летняя женщина, и питбайка под управлением 15-летнего юноши. В результате дорожной аварии ребенок госпитализирован», — говорится в публикации.

Обстоятельства ДТП уточняются. Прокуратура проводит проверку.

До этого в Подмосковье иномарка попала в жесткое дорожно-транспортное происшествие, врезавшись в другой автомобиль.

«В Красногорске машина эпично влетела в припаркованный автомобиль», — говорится в публикации Telegram-канала «Москва с огоньком».

На размещенных кадрах видно, как водитель иномарки не справляется с управлением.

Ранее в Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками.

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