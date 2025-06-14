Подмосковье затопило из-за сильного ливня

В Подмосковье многие трассы оказались затоплены из-за сильного ливня. Об этом пишет Telegram-канал »Москва на дорогах».

«Из-за сильного дождя некоторые улицы подмосковного Дмитрова подтопило», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что машинам приходится двигаться по «волнам» в большой луже, которая образовалась после дождя с грозой.

До этого в Подмосковье автомобиль провалился под асфальт из-за размытой дороги.

Жители поселка Пироговский рассказали, что ливневки не могут справиться с обильными осадками. Сейчас водители пользуются Осташковским шоссе, чтобы объехать затопленные улицы. Telegram-канал отметил, что в Краснознаменске град выбил стекла в машинах.

Ранее в Казани улицы с автомобилями ушли под воду.