Москвичи попросят Собянина запретить мопеды и самокаты в одном из районов столицы

В Москве жители Патриарших начали собирать подписи для обращения к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой запретить езду на самокатах и мопедах на территории района. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Жители Патриарших открыли сбор подписей под заявлением к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой полностью запретить самокаты и мопеды на территории района, а также мотоциклы — с 21:00 до 8:00», — говорится в сообщении.

По словам жителей района, постоянно перекрывают проезжую часть и подъезды к жилым домам из-за скопления самокатов. Кроме того, местные не могут спать из-за ночного шума от мопедов.

Также москвичи отметили, что переживают за свою безопасность и боятся попасть в ДТП с самокатом или мопедом на узком тротуаре.

По информации источника, собирать подписи жители Патриарших будут до середины мая 2025 года, после чего обращение передадут в приемную мэрии.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы 29 апреля перекроют движение.