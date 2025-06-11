В Москве проведут рейд по самокатчикам с 12 по 15 июня

В Москве ГИБДД объявила рейд по самокатчикам и велосипедистам с 12 по 15 июня

В Москве с 12 по 15 июня пройдет рейд по водителям средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедистам. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.

«Цель рейда — профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения ПДД <...> Сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах, а также использовании защитной экипировки», — говорится в публикации.

Отмечается, что особое внимание инспекторы уделят безопасному передвижению юных москвичей.

До этого в Магнитогорске машина сбила 15-летнего подростка на электросамокате, который ехал по пешеходному переходу.

Инцидент произошел на улице Труда возле дома №23Б — 48-летний водитель автомобиля сбил юного самокатчика, который пересекал регулируемый пешеходный переход, не спешившись. На кадрах с места происшествия видно, как школьник отлетел после столкновения.

Ранее водителям объяснили главное правило при ДТП с велокурьером служб доставки.