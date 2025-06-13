В Якутии медведь пытался проникнуть в авто с людьми, и это попало на видео

В Якутии на видео попало, как медведь пытался проникнуть в машину с людьми

В Якутии медведь пытался проникнуть в автомобиль с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия. 112».

«Сначала он вежливо, как бы между прочим, выпрашивал еду у водителей. Но когда понял, что шансов на перекус маловато, решил взять дело в свои лапы и дернул за ручку машины», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как медведь пытается проникнуть в машину: животное дергает дверь, но водитель уезжает.

До этого сообщалось, что в Москве с грузовика выпала туалетная кабина. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как во время движения с грузовика падает туалетная кабина, которая переворачивается на проезжей части.

Кроме того, в Москве мужчина избил женщину в автомобиле экстренных служб. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина избивает женщину в карете скорой помощи. Пострадавшая кричит, при этом медики и очевидцы просто смотрят на происходящее.

Ранее в Подмосковье кульбит синего грузовика попал на видео.