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Лифтбек Zeekr 001 разорвало пополам в результате аварии в Китае

В Китае лифтбек Zeekr 001 разорвало пополам в результате ДТП
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В Китае лифтбек Zeekr 001 разорвало пополам в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает портал «Китайские автомобили».

«Лифтбек Zeekr 001 разорвало пополам в результате аварии в Китае. Водитель остался жив благодаря пристегнутому ремню безопасности», — сообщает портал.

Тяговая батарея автомобиля 2023 модельного года отделилась от кузова и загорелась. Причиной аварии стала потеря водителем управления из-за плохих погодных условий.

До этого сообщалось, что новый российский автомобиль «Атом» прошел краш-тест. Это первый из трех циклов испытаний пассивной безопасности машины.

Главной задачей тестов было подтвердить эффективность конструкции кузова, отмечают разработчики.

Краш-тесты проходили как на кузовах, так и на собранных предсерийных автомобилях. До начала второго раунда будут устранены выявленные отклонения первого этапа испытаний.

Ранее стало известно, что в России обрушились продажи электромобилей.

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