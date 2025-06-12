В Китае лифтбек Zeekr 001 разорвало пополам в результате ДТП

В Китае лифтбек Zeekr 001 разорвало пополам в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает портал «Китайские автомобили».

«Лифтбек Zeekr 001 разорвало пополам в результате аварии в Китае. Водитель остался жив благодаря пристегнутому ремню безопасности», — сообщает портал.

Тяговая батарея автомобиля 2023 модельного года отделилась от кузова и загорелась. Причиной аварии стала потеря водителем управления из-за плохих погодных условий.

До этого сообщалось, что новый российский автомобиль «Атом» прошел краш-тест. Это первый из трех циклов испытаний пассивной безопасности машины.

Главной задачей тестов было подтвердить эффективность конструкции кузова, отмечают разработчики.

Краш-тесты проходили как на кузовах, так и на собранных предсерийных автомобилях. До начала второго раунда будут устранены выявленные отклонения первого этапа испытаний.

Ранее стало известно, что в России обрушились продажи электромобилей.