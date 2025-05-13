Новый российский автомобиль «Атом» прошел краш-тест, сообщает Telegram-канал бренда.

«Завершился первый из трех циклов испытаний пассивной безопасности Атома. Результаты тестов показали, что нашей команде удалось подтвердить эффективность конструкции кузова и доказать на практике надежность используемых в Атоме решений», — говорится в сообщении канала.

Главной задачей тестов было подтвердить эффективность конструкции кузова, отмечают разработчики.

Краш-тесты проходили как на кузовах, так и на собранных предсерийных автомобилях. До начала второго раунда будут устранены выявленные отклонения первого этапа испытаний.

До этого сообщалось, что цены на этот электрокар будут начинаться от 2,5 млн рублей. После начала серийного производства быстрее всех получат автомобили те, кто оформил предзаказ. Выпуск машин начнется в третьем квартале 2025 года на заводе «Москвич».

По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттная батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

Ранее в России рекордно упали продажи электромобилей.