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Байкер, попавший под Rolls-Royce в Петербурге, попросил прекратить уголовное дело

В Петербурге байкер, попавший под Rolls-Royce, просит прекратить уголовное дело
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r_chp/Telegram

Байкер на Harley-Davidson, который попал под Rolls-Royce в Санкт-Петербурге, вышел из больницы и попросил смягчить наказание виновнику ДТП, сообщает mk.ru.

«У нас более никаких претензий к виновнику нет. Абсолютно любой человек может оказаться на его месте. Мы будем просить прекращение уголовного преследования, если будет такая возможность», — заявил газете адвокат потерпевшего Заур Бациев.

31 мая 2025 года в Санкт-Петербурге белый Rolls-Royce с номером 001 спровоцировал жесткое ДТП на Петергофском шоссе.

На опубликованных в сети кадрах видно, что водитель Rolls-Royce, после того как подрезал мотоцикл, проехался обеими осями внедорожника по байкеру, после чего пересек двойную сплошную и притормозил на крайней правой полосе. В итоге из машины вышли двое мужчин — к тому моменту к пострадавшему уже подбежали очевидцы, чтобы помочь и вызвать скорую помощь.

За рулем оказался бизнесмен Сергей Сосорев. Ему предъявили обвинение по двум статьям УК РФ. Так, водитель обвиняется в нарушении ПДД (ст. 264 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Об инциденте подробно писала «Газета.Ru».

Ранее в Татарстане на видео попало, как байкер на огромной скорости влетел в столб.

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