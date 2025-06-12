Владельца фуры, из которой вылетали дроны, могут выдать России

Россия имеет право запросить экстрадицию Артема Тимофеева, подозреваемого в причастности к организации атак беспилотников на российские аэродромы. Об этом в интервью aif.ru заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

«В случае нахождения Тимофеева в Казахстане, власти этой страны должны задержать его и передать России. Казахстан позиционирует себя как дружественное государство», — сказал адвокат.

Вечером 1 июня ВСУ совершили атаку на военные аэродромы в пяти регионах России. По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Минобороны сообщили, что все террористические атаки были отражены. Расследованием этих налетов занялась военная прокуратура.

Артем Тимофеев в прошлом году открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько машин, при помощи которых 1 июня были организованы атаки дронов по военным объектам в России.

Также стало известно, что Тимофеев родился в Житомире. При этом администрация Усть-Кута утверждает, что он родом из Донецка. Кроме того, мужчина жил в Киеве, а после – переехал в Челябинскую область. Он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что организаторы атаки на аэродромы РФ Тимофеевы признаны экстремистами.