Названы подержанные пикапы, которые меньше всего теряют в стоимости

«Автостат» перечислил 3 пикапа, которые меньше всего теряют в стоимости

Эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние пикапы, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 1 квартала 2025 года в России.

На первом месте находится Isuzu D-Max с трехлитровым дизельным двигателем и автоматической коробкой передач (АКП). Через три года после покупки индекс сохранности остаточной стоимости у этого пикапа составляет в среднем 166,6%.

Второе место занимает Toyota Hilux с дизельным 2,8-литровым мотором и АКП. Его индекс — 160,4%. Третье место у Great Wall Wingle 7 с дизельным силовым агрегатом объемом 2,0 литра и механической коробкой передач. Индекс составляет 117,2%.

До этого CEO Likvi.com Александр Коротков заявил, что россияне, купившие китайские пикапы, будут в дальнейшем долго их продавать.

Такой вывод эксперт сделал на основании среднего времени продажи пикапов на вторичном рынке: по данным на 1 июня 2025 года, этот показатель составляет более 1,5 месяца.

Кроме того, в периоды экономической неопределенности потребители предпочитают более экономичные и вместительные автомобили сегмента SUV, отметил эксперт.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.