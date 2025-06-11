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СМИ сообщили о ДТП с автомобилем с дипломатическими номерами в Москве

Mash: авто с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне врезалось в пушку в Москве
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Машина с дипломатическими номерами Республики Сьерра-Леоне врезалась в пушку в патриотическом сквере на улице Академика Арцимовича в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщает канал, в авто были мужчина и женщина. По предварительным данным, водителю стало плохо.

«‎За 15 минут до ДТП он заходил за сухофруктами в магазин напротив. Машина пробила ограждение рядом с детским центром и торговой точкой»‎, — говорится в посте.

В июне прошлого года в городе Истре депутат Госдумы Алексей Езубов попал в ДТП. Как указывают СМИ, 76-летний депутат ехал со стороны деревни Обушково в сторону Чесноково. В какой-то момент он решил нарушить ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover. В результате ДТП Езубов получил травму головы и ссадины. У водителя Land Rover также диагностировали травму головы, еще он получил ушиб предплечья.

В начале этого года посол России в Армении Сергей Копыркин попал в автомобильную аварию в Ереване. Дипломат и водитель получили легкие травмы. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее МКАД парализовало//www.gazeta.ru/auto/news/2025/06/11/26013950.shtml из-за ДТП с мотоциклом.

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