Россияне сняли на видео челлендж с разгоном Tesla, но это закончилось плохо

На видео попало, как россиянин разбил головой стекло Tesla во время челленджа

Двое молодых россиян решили поучаствовать в челлендже с автомобилем Tesla, но в итоге один из них проломил головой лобовое стекло. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Суть Tesla Plaid Challenge — снять реакцию пассажира во время разгона электромобиля самой мощной версии (несколько секунд до 100 км/ч). Пассажир садится ногами на кресло, а во время разгона он почти левитирует — его буквально вдавливает в сидушку», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что в какой-то момент Tesla резко тормозит, а пассажир разбивает своей головой стекло.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует продать свой автомобиль Tesla на фоне разногласий с Маском.

Незадолго до этого Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

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