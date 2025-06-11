На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне сняли на видео челлендж с разгоном Tesla, но это закончилось плохо

На видео попало, как россиянин разбил головой стекло Tesla во время челленджа

Двое молодых россиян решили поучаствовать в челлендже с автомобилем Tesla, но в итоге один из них проломил головой лобовое стекло. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Суть Tesla Plaid Challenge — снять реакцию пассажира во время разгона электромобиля самой мощной версии (несколько секунд до 100 км/ч). Пассажир садится ногами на кресло, а во время разгона он почти левитирует — его буквально вдавливает в сидушку», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что в какой-то момент Tesla резко тормозит, а пассажир разбивает своей головой стекло.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует продать свой автомобиль Tesla на фоне разногласий с Маском.

Незадолго до этого Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Ранее фура с водкой опрокинулась в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами