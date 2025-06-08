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Испуганный котенок парализовал движение на Невском проспекте

Движение на Невском проспекте в Петербурге остановилось из-за котенка на дороге
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Telegram-канал «ЗвероПятница»

Движение на Невском проспекте остановилось из-за котенка. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

По их словам, животное бегало по проезжей части. Сначала оно пряталось под одним из автомобилей, а потом укрылось под красным Jaguar. Спасать котенка стали прохожие и водители. Рядом остановилась машина ДПС.

Согласно статье, в итоге испуганное животное достали из-под капота Jaguar. Его водитель решил взять котенка себе. Животное назвали Невский.

В апреле в Германии полиция федеральной земли Рейнланд-Пфальц перекрыла участок трассы А63 между съездами Виннвайлер и Гёльхайм из-за сбежавшей свиньи. Полицию вызвал водитель, который заметил метавшееся животное у ограждения, защищающего трассу от диких зверей. Мужчине пришлось убеждать представителей правоохранительных органов, что его звонок — не первоапрельский розыгрыш.

Ранее в Горно-Алтайске гаишники задержали коня, который игнорировал ПДД.

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