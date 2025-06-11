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Россиянин рассказал о визгах китайской Exeed на дороге

Россиянин рассказал, как его китайский автомобиль Exeed начал визжать на дороге
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Exeed

Российский владелец китайского автомобиля Exeed пожаловался, что его машина начала визжать после 30 тыс. километров. Об этом он рассказал на портале Drive2.

«Заметил, что «робот» при резком ускорении иногда подвизгивает перед самым моментом переключения передачи. Чем дальше, тем эти визги стали проявляться чаще. Сначала такая ерунда была на 1 и 3 скорости, далее стала проявляться и на четных», — поделился россиянин.

Для выяснения причин дилеру понадобились две недели. Водителю пообещали заменить сцепление. Как оказалось, с проблемой визгов сталкивались и другие водители Exeed.

«Еще несколько человек с такой же проблемой и у всех 1.6 TXL и все 23 года выпуска. Как оказалось Chery сменили поставщика сцепления», — пояснил пользователь.

До этого компания Exeed объявила цены на седан Exlantix ES для России. Машина будет стоить от 6 млн рублей.

Седан Exlantix ES прошел адаптацию для российского рынка. Автомобиль получил «зимний пакет» с подогревом всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла вместе с зеркалами заднего вида и форсунками омывателя. Также появились оригинальные кресла, обновленный руль с дополнительными кнопками и русифицированная мультимедиа. Машина снабжена дверными ручками скрытого типа и колесными дисками, улучшающими аэродинамику. Длина седана — 4945 мм, колесная база — 3000 мм.

Ранее россиянам назвали десять автомобилей, которые чаще других попадают в ДТП.

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