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В Россию начнут централизованно поставлять автомобили Mazda

«Мазда Мотор Рус» наладит централизованные поставки автомобилей Mazda в РФ
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Mazda

Компания «Мазда Мотор Рус», которая раньше была дистрибьютором бренда Mazda в России, планирует наладить централизованные поставки автомобилей Mazda в Россию. Об этом сообщает «Авто.ру». До конца года фирма рассчитывает привезти порядка 3 тыс. машин.

«Фирма планирует привозить автомобили с китайского завода: пока речь идет о кроссоверах CX-5 и CX-50. Гарантию на эти автомобили сроком 3 года или 150 тысяч километров «Мазда Мотор Рус» будет предоставлять самостоятельно», — говорится в сообщении портала.

По данным экспертов «Авто.ру», автомобили окажутся дороже тех машин, которые дилеры привозят самостоятельно с тех же заводов по аналогичным схемам.

О том, что «Мазда Мотор Рус» возобновила продажи автомобилей в России, стало известно в мае 2025 года.

«Прямо сейчас у дилеров в шоурумах представлены две модели Mazda CX-5 и Mazda CX-50. Часть автомобилей уже находится в салонах дилеров», — рассказали представители компании.

Mazda окончательно прекратила продажи автомобилей в России в 2022 году. Производство на заводах в России было приостановлено в марте 2022 года, а в ноябре компания передала свою долю в совместном предприятии во Владивостоке компании «Соллерс».

До этого мужчина в Екатеринбурге купил Mazda у «перекупа», и она тут же сгорела.

Ранее японские тюнеры выпустили комплект деталей для переделки Mazda MX-5 в Porsche.

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