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В Японии тюнеры предлагают переделать родстер Mazda MX-5 в Porsche

Японские тюнеры выпустили комплект деталей для переделки Mazda MX-5 в Porsche
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Heartbeat BP Custom & Repair

Японские тюнеры из компании HeartBeat разработали комплект деталей для переоборудования Mazda MX-5 в модель, внешне похожую на Porsche. Об этом сообщает Carscoops.

В набор входят новые кузовные элементы и модифицированная светотехника. Кроме того, автомобиль получает расширители колесных арок, массивные пороги и эксклюзивные колесные диски.

Все детали изготавливаются из стеклопластика. Цены на комплекты не сообщаются. По данным издания, они индивидуальны для каждой модели автомобиля.

До этого стало известно, что японская тюнинг-компания Damd представила в Токио компактный кроссовер Honda WR-V, стилизованный под внедорожник Jeep Cherokee, выпускавшийся в 1990-х годах.

WR-V Reverb имеет полностью переработанную переднюю часть с решеткой радиатора с шестью прорезями и прямоугольными фарами.

Тюнинг-фирма предусмотрела также наклейки, имитирующие дерево, для боковин автомобиля. Подобное оформление также было характерно для классических Jeep.

Также автомобиль получил новый капот и передний бампер из неокрашенного пластика.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове продают раритетные грузовики ЗИЛ-130.

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