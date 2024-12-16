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Уралец купил Mazda у «перекупа» и она тут же сгорела

В Екатеринбурге Mazda от перекупщика сгорела сразу после сделки

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Телеграм-канал Ural Mash

В Екатеринбурге автомобиль Mazda, приобретенный у перекупщика, сгорел сразу после оформления сделки. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, новый владелец Mazda заплатил за автомобиль 500 тыс. рублей и поехал домой, однако в районе Уралмаш автомобиль загорелся. Мужчина попытался потушить автомобиль, но это ему не удалось. Mazda полностью выгорела.

На опубликованном видео видно, что из подкапотного пространства автомобиля вырываются языки пламени, также огонь виден в районе переднего колеса. Автор видео сказал за кадром, что машину пытались потушить при помощи огнетушителя. После того, как справиться с огнем не удалось, люди отошли от машины.

До этого УМВД Приморья опубликовало фото универсала Mazda с оторванной крышей. Водитель этой машины врезался в стоящий грузовик той же марки и получил тяжелые травмы. Мужчина госпитализирован.

Ранее в Магадане мужчина сжег два автомобиля и объяснил это подготовкой к утилизации.

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