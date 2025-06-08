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В Мытищах автомобиль во время уличных гонок влетел в подъезд многоэтажки

В Мытищах автомобиль перевернулся во время уличных гонок и врезался в дом
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Подмосковье автомобиль влетел в подъезд многоквартирного дома в районе жилищного коммлекса «Императорские Мытищи». Об этом сообщает «Москва 24».

По словам очевидцев, молодые люди устроили уличные гонки с другим автомобилем. На перекрестке они дали газу, не рассчитав силы. В итоги транспортное средства задело колесом бордюр, перевернулось и приземлилось на перила у подъезда. В результате случившегося никто серьезно не пострадал.

В мае в Дагестане школьники устроили гонки с сотрудниками ДПС после последнего звонка. На требование остановиться несовершеннолетние не отреагировали, а 15-летний подросток за рулем еще сильнее нажал педаль газа. Вскоре школьники выбежали из машины и бросились врассыпную, но уйти от правоохранителей не смогли. В итоге всех участников инцидента доставили в отдел полиции, где нарушители принесли свои извинения. На родителей несовершеннолетнего водителя оформили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Ранее дрифт челябинца на оживленной дороге попал на видео.

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