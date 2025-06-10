На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Geely Tugella под маскировочным брендом Knewstar подешевел на 500 тысяч рублей

В России кроссовер Knewstar 001 подешевел на 500 тысяч рублей
close
Knewstar

В России скидка на кроссовер Knewstar 001 достигла 500 тыс. рублей, сообщает quto.ru.

«Прежде кросс-купе китайского производства стоило 4,16 млн рублей, но вдобавок покупатели получали скидку на сумму 290 тыс. рублей. Сейчас стоимость базовой версии осталась неизменной, однако размер прямой выгоды увеличился до 500 тыс. рублей», — сообщает портал.

Презентация новой автомобильной компании Knewstar в России состоялась 19 сентября 2024 года. Флагманской моделью новой марки стал кроссовер Geely Tugella, который в линейке Knewstar получил наименование 001.

Knewstar 001 предлагается в России в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Базовая версия оснащается мотором 2.0 л мощностью 200 л.с., 8-ступенчатой АКП и полным приводом. В максимальной комплектации автомобиль оснащается двигателем мощностью 238 л.с.

Knewstar 001 производится на заводе в Харбине и доставляется в Россию по железной дороге.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами