Geely Tugella под маскировочным брендом Knewstar подешевел на 500 тысяч рублей

В России кроссовер Knewstar 001 подешевел на 500 тысяч рублей

В России скидка на кроссовер Knewstar 001 достигла 500 тыс. рублей, сообщает quto.ru.

«Прежде кросс-купе китайского производства стоило 4,16 млн рублей, но вдобавок покупатели получали скидку на сумму 290 тыс. рублей. Сейчас стоимость базовой версии осталась неизменной, однако размер прямой выгоды увеличился до 500 тыс. рублей», — сообщает портал.

Презентация новой автомобильной компании Knewstar в России состоялась 19 сентября 2024 года. Флагманской моделью новой марки стал кроссовер Geely Tugella, который в линейке Knewstar получил наименование 001.

Knewstar 001 предлагается в России в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Базовая версия оснащается мотором 2.0 л мощностью 200 л.с., 8-ступенчатой АКП и полным приводом. В максимальной комплектации автомобиль оснащается двигателем мощностью 238 л.с.

Knewstar 001 производится на заводе в Харбине и доставляется в Россию по железной дороге.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.