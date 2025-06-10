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Названа средняя цена китайского автомобиля с пробегом в России

«Авто.ру»: средняя цена китайского авто с пробегом составляет 2,17 млн рублей
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Виталий Аньков/РИА Новости

В России в мае 2025 года средняя стоимость китайского автомобиля с пробегом не старше 15 лет составила 2,17 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авто.ру Оценка». Машины за год подешевели на 3%.

«Меньше всего при сравнении мая 2025 к маю 2024 снизилась средняя стоимость подержанного отечественного и китайского автомобиля – всего на 3% у каждого, достигнув 703 тыс. рублей для российских марок и 2,17 млн рублей для китайских», — заявили в сервисе.

Больше всего в мае снизилась средняя стоимость машин с пробегом американских марок (на 9%). Иномарки из Европы, Японии и Южной Кореи подешевели в мае в среднем на 6%.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

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