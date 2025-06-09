Уралец устроил дорожный конфликт со стрельбой, и это попало на видео

На Урале на видео попало, как водитель Lada устроил стрельбу во время конфликта

На Урале мужчина открыл стрельбу во время дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«На Режевском тракте водитель Lada Granta устроил дорожный конфликт со стрельбой. Мужчина обогнал и подрезал машину, в которой ехала женщина со своим двоюродным братом. Все остановились возле стеллы «Реж», — говорится в сообщении.

По информации канала, водитель вышел из автомобиля с пистолетом и начал стрелять людям по ногам, требуя от них показать документы.

Также сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого в Санкт-Петербурге мужчины устроили драку на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека дерутся на проезжей части. В отношении конфликтующих возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Полиция и следствие проверяют, принимал ли участие в драке спортсмен ММА Ислам Вагабов, поскольку мужчина на видео похож на борца.

Ранее на Урале гаишники сняли на видео игнорирующих ПДД косуль.