Петербуржцы побили друг друга на проезжей части, и это попало на видео

В Петербурге на видео попала драка на проезжей части

В Санкт-Петербурге мужчины устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«В Кудрово произошла драка. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Полиция и следствие проверяют, принимал ли участие в драке спортсмен ММА Ислам Вагабов. На видео — присутствует похожий на борца мужчина», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека дерутся на проезжей части.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге полностью голый мужчина бегал по улицам.

«Накануне вечером инспекторы ДПС задержали полностью голого мужчину, который бегал по Шуваловскому проспекту. На него пожаловались прохожие, к которым он приставал», — говорится в публикации.

На опубликованной в сети фотографии видно, что полностью голый мужчина сидит в наручниках на лавочке и улыбается. При этом рядом с нарушителем стоит инспектор ДПС.

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