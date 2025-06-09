Популярный блогер из Донецка показал на видео, какое животное забралось на его BMW

Блогер Зубарев просил разрешения у кота, чтобы поехать на BMW, и попал на видео

Блогер Александр Зубарев просил у кота разрешение, чтобы поехать на своем автомобиле BMW. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Вот стоит моя «бэха». Я не знаю, ехать или нет. Мне вообще можно ехать, извините? Извините, пожалуйста, мне можно ехать?» — сказал блогер.

На кадрах, снятых Зубаревым видно, что на крыше автомобиля лежит кот.

До этого сообщалось, что певица Ольга Серябкина показала глубокое декольте в машине. На опубликованном в сети фото видно, что артистка сидит на заднем сиденье белого автомобиля. При этом певица одета в белое платье с глубоким декольте.

Кроме того, стало известно, что Ольга Серябкина мечтает стать лицом отечественного автопрома.

«Я очень поддерживаю российское производство, я действительно хочу быть лицом российского автопрома. Мне кажется, что у российского автопрома очень большие перспективы и круто быть первой женщиной-лицом автопрома. Я не могу себя на эту роль назначить сама, но если это сложится, то я буду рада», — заявила певица на премии «Муз-ТВ».

Ранее российский комик Саша Ваш на Omoda сбил велосипедиста и попал на видео.