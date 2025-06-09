В Башкирии четырехлетнего ребенка нашли на трассе, и это попало на видео

В Башкирии на видео попал четырехлетний ребенок, которого нашли на трассе

В Башкирии на трассе нашли малолетнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«На трассе Уфа – Оренбург заметили четырехлетнего ребенка без сопровождения взрослых. В районе деревни Старомусино Кармаскалинского района очевидцы заметили ребенка, бегущего вдоль дороги», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, на вид ребенку около четырех лет, он не разговаривает. Telegram-канал «Телеканал UTV» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, что ребенок в грязной одежде стоит на обочине дороги.

По информации канала, родителей мальчика нашли. По их словам, искали сына около двух часов. Кроме того, как именно мальчик оказался на трассе, неизвестно.

До этого сообщалось, что в Москве женщина лежала в луже на проезжей части ради съемки видео. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина лежит в луже, при этом она позирует на камеру и оголяет ноги.

Ранее ребенок выпал из лопнувшего живота филиппинки после удара авто, и это сняли камеры.