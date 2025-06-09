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Москвичка лежала в луже на проезжей части, обнажив ноги, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как женщина лежала в луже на проезжей части

В Москве женщина лежала в луже на проезжей части ради съемки видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Две креативные барышни решили устроить фотосессию в грязной луже в Чертаново», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина лежит в луже, при этом она позирует на камеру и оголяет ноги.

До этого сообщалось, что в Новой Москве водитель потянулся за телефоном и упал в воду вместе с Hyundai.

«Мужчина проезжал рядом с Дубравным прудом в деревне Николо-Хованское, когда айфон предательски выпал у него из рук. Потянувшись за ним, водитель случайно добавил газа – все произошло очень быстро, и через несколько секунд мужчина вместе со своим «хендаем» оказался в пруду», — говорится в публикации.

По информации канала, в результате произошедшего никто не пострадал, а автомобиль уже достали из воды.

Кроме того, на Филиппинах ребенок вывалился из лопнувшего живота женщины в момент ДТП.

Ранее в Москве частично перекрыли МКАД из-за подтопления проезжей части.

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