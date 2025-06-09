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Бензовоз взорвался после атаки беспилотника в Белгородской области

На видео попал взорвавшийся после атаки БПЛА бензовоз в Белгородской области

В городе Корча Белгородской области загорелся бензовоз. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород».

«Со слов очевидцев, в Корочанском районе горит бензовоз. Подробности пока неизвестны», — говорится в сообщении канала.

По данным канала «Белгородский осведомитель», предварительно, причиной возгорания стала детонация беспилотника.

В конце декабря 2024 года в Красноярске задержали 22-летнюю девушку, которую мошенники убедили поджечь автозаправку. На допросе она рассказала, что за несколько дней до происшествия ей позвонили неизвестные. Во время разговора собеседник уговорил красноярку поджечь станцию. Действуя по указанию мужчины, девушка приготовила три бутылки с зажигательной смесью, после чего выполнила задание. На нее завели уголовное дело за покушение на уничтожение чужого имущества и заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону неизвестный поджег автозаправку.

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