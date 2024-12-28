В Красноярске мошенники убедили молодую девушку поджечь АЗС

В Красноярске задержали 22-летнюю девушку, которую мошенники убедили поджечь автозаправку. Об этом сообщила пресс-служба СУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошел 25 декабря на улице Попова. Девушка пришла на АЗС с тремя бутылками с зажигательной смесью и бросила их в колонку. Из-за этого начался пожар, который быстро потушили работники заправки. Поджигательницу задержали.

На допросе красноярка рассказала, что за несколько дней до происшествия ей позвонили неизвестные. Во время разговора собеседник уговорил ее поджечь станцию. Действуя по указанию мужчины, девушка приготовила три бутылки с зажигательной смесью, после чего выполнила задание. При этом не указано, почему женщина согласилась это сделать — речи о шантаже или краже денег не было.

На россиянку завели уголовное дело за покушение на уничтожение чужого имущества и избрали ей меру пресечения в виде заключения под стражу. На ее телефонного куратора тоже завели дело за склонение к теракту.

Ранее россиянин дважды переиграл мошенников, выманил у них деньги и потратил все на алкоголь.