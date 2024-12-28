Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске мошенники убедили молодую девушку поджечь АЗС

СК: жительницу Красноярска задержали за попытку поджечь АЗС по указке мошенников

В Красноярске задержали 22-летнюю девушку, которую мошенники убедили поджечь автозаправку. Об этом сообщила пресс-служба СУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошел 25 декабря на улице Попова. Девушка пришла на АЗС с тремя бутылками с зажигательной смесью и бросила их в колонку. Из-за этого начался пожар, который быстро потушили работники заправки. Поджигательницу задержали.

На допросе красноярка рассказала, что за несколько дней до происшествия ей позвонили неизвестные. Во время разговора собеседник уговорил ее поджечь станцию. Действуя по указанию мужчины, девушка приготовила три бутылки с зажигательной смесью, после чего выполнила задание. При этом не указано, почему женщина согласилась это сделать — речи о шантаже или краже денег не было.

На россиянку завели уголовное дело за покушение на уничтожение чужого имущества и избрали ей меру пресечения в виде заключения под стражу. На ее телефонного куратора тоже завели дело за склонение к теракту.

Ранее россиянин дважды переиграл мошенников, выманил у них деньги и потратил все на алкоголь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами