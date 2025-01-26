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Поджог автозаправки в Ростове-на-Дону попал на видео

SHOT: в Ростове-на-Дону неизвестный поджег автозаправку

В Ростове-на-Дону неизвестный поджег автозаправку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, инцидент произошел накануне в 22:57 на Всесоюзной улице. Мужчина принес на АЗС канистру с горючей жидкостью, разлил ее около топливораздаточной колонки и скрылся.

Как уточняет Telegram-канал, возгорание почти сразу увидел сотрудник автозаправки. Пламя удалось потушить, при этом никто не пострадал. АЗС временно прекратила работу.

В конце декабря в Красноярске задержали 22-летнюю девушку, которую мошенники убедили поджечь автозаправку. На допросе она рассказала, что за несколько дней до происшествия ей позвонили неизвестные. Во время разговора собеседник уговорил красноярку поджечь станцию. Действуя по указанию мужчины, девушка приготовила три бутылки с зажигательной смесью, после чего выполнила задание. На нее завели уголовное дело за покушение на уничтожение чужого имущества и заключили под стражу.

Ранее на видео попал подрыв 86 нигерийцев после ДТП с бензовозом.

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