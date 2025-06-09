В Новой Москве водитель на Hyundai упал в пруд из-за телефона

Baza: в Новой Москве водитель неудачно потянулся за смартфоном и оказался в воде

В Новой Москве водитель потянулся за телефоном и упал в воду вместе с Hyundai. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Мужчина проезжал рядом с Дубравным прудом в деревне Николо-Хованское, когда айфон предательски выпал у него из рук. Потянувшись за ним, водитель случайно добавил газа – все произошло очень быстро, и через несколько секунд мужчина вместе со своим «хендаем» оказался в пруду», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего никто не пострадал, а автомобиль уже достали из воды.

До этого на Филиппинах ребенок вывалился из лопнувшего живота женщины в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как беременная женщина стоит на пешеходном переходе, где ее сбивает автомобиль. От удара пострадавшая отлетает в сторону, в этот момент из ее живота вылетает ребенок, которого переезжает машина.

По информации канала, в результате столкновения живот беременной женщины лопнул и оттуда выпал ребенок.

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