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Россиянам рассказали, что будет со скидками на автомобили летом

Автоэксперт Иванов: скидки на новые авто летом составят 50−150 тысяч рублей
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России летом 2025 года скидки на новые автомобили будут в пределах 50–150 тыс. рублей. Об этом ТАСС заявил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Скидочные программы, которые действуют уже несколько месяцев, с высокой долей вероятности будут предложены покупателям и в летние месяцы. Они могут немного меняться внутри одной марки, переходить от одной модели к другой, но эти изменения составляют не более 50–150 тысяч рублей и никак не влияют на объем продаж», — сказал специалист.

До этого стало известно, что в России продажи новых машин за первые 5 месяцев 2025 года снизились по сравнению с январем-маем 2024 года на 28%.

Так, продажи легковых машин составили 437,1 тыс. (-26%), LCV - 41,7 тыс. (-17%), грузовиков — 23,5 тыс. (-52%) и автобусов — 4,3 тыс. (-53%). Кроме того, за отчетный период на 10% упали продажи российских автомобилей.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.

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